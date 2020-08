Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

Com previsão de receber os primeiros pacientes nesta quinta-feira, 20, o Hospital Estadual de Combate à Covid-19, implantado em Palmas, conta com 60 leitos clínicos e 10 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) destinados exclusivamente ao tratamento de pacientes com Covid-19. Essa data foi anunciada pelo governador, Mauro Carlesse, e o secretário da Saúde Estadual, Edgar Tollini, nesta segunda-feira, 17, durante uma vistoria a unidade hospitalar.

Esse Hospital de Campanha faz parte de uma cooperação técnica entre o Governo do Tocantins e o Centro Oncológico de Palmas para a oferta de leitos em caráter temporário para os acometidos pela Covid-19, conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), e atende recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Conforme a SES, a contratação, além dos leitos clínicos e UTI, inclui equipamentos, aparelhos de ar-condicionado, mobiliário hospitalar e administrativo, enxoval hospitalar, material cirúrgico, dentre outros. Até esta quarta, 19, o local estará pronto e na quinta já poderá receber pacientes, sendo que, inicialmente, serão 120 profissionais contratados para atender em cinco leitos UTI e 20 clínicos. Na próxima semana, os demais profissionais e leitos serão contratados e ativados.

Ainda segundo a Saúde Estadual, a gestão do Hospital Estadual de Combate à Covid-19 será realizada pelo Instituto Saúde e Cidadania (Isac), uma organização social sem fins lucrativos. A empresa também atua no município de Araguaína.

Saúde de Palmas

Também nesta segunda, a SES entregou dez respiradores à Secretaria Municipal de Saúde de Palmas para serem utilizados para ampliar oferta de leitos e auxiliar no enfrentamento a pandemia da Covid-19. A iniciativa visa ampliar o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos pacientes em estado grave.

Foram dez novos ventiladores pulmonares que serão instalados em leitos de UTI na Unidades Pronto Atendimento (UPAs) de Palmas. O Estado ainda ampliou a oferta de leitos com mais dez unidades de UTI em Augustinópolis , dez leitos de UTI em Araguaína, contratados na rede privada, além de mais dez respiradores cedidos para o município.