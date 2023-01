Vida Urbana Hospital Dona Regina vive "fuga de médicos" e falta de insumos e medicamentos Ao menos sete profissionais pediram demissão da unidade por falta de condições de atender pacientes com segurança e responsabilidade, constata Ministério Público

Fuga de médicos e falta de medicamentos e insumos básicos para atender a demanda da maior maternidade pública do Tocantins foi constatada durante uma vistoria realizada pelo Centro de Apoio Operacional da Saúde (CaoSaúde) do Ministério Público (MP). Segundo o MP, sete médicos pediram demissão devido à “impossibilidade de executar o serviço com segurança e respon...