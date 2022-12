O atendimento de raios x em aparelho fixo do Hospital Regional de Paraíso Dr. Alfredo Oliveira Barros, situado no centro-oeste do estado, está suspenso e tem causado problemas a pacientes e familiares há cerca de 30 dias. Desde a suspensão, um aparelho móvel é usado, mas há situações que o atendimento tem deixado pacientes em situação complicada.

É o caso da menina Sophia da Silva Bezerra, de 6 anos, criança que tem o diagnóstico de microcefalia, paralisia cerebral, disfagia e refluxo.

A mãe, Thaise Silva, relatou que estava com a filha no hospital desde segunda-feira, 12, à espera por um exame de radiografia, e que ficou desesperada com a situação e resolveu pagar pelo exame nesta terça-feira, 13.

Thaise conta que Sophia usa sonda e precisa fazer o uso de remédios para evitar convulsões. Ela reclama que a filha ficou mais de 12 horas na segunda-feira, 12, sem se alimentar e tomar água, porque precisava fazer o exame para saber se a sonda estava no lugar. Com o instrumento deslocado a dieta, que é líquida, corre risco de alcançar outro órgão e gera infecções.

"A única opção que eles me deram, era que ou eu esperava, ou teria que ir para Palmas, para fazer raios x. Eu não tinha condições de ir porque eu tenho um bebê de quatro meses e cuido da minha avó de 80 anos, já tinha mais de 12 horas que a minha filha estava sem comer, porque não pode passar dieta, porque a sonda estava fora do lugar, e tudo o que eu tinha que fazer era aguardar".

A mãe ainda relatou que o problema da sonda da filha foi resolvido apenas porque conseguiu pagar pelo exame fora do hospital, e que em seguida, sua filha recebeu alta.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirma que o atendimento por aparelho fixo está suspenso e que o hospital atende por aparelho móvel.

De acordo com o órgão, o hospital possui aparelho de raios x móvel em funcionamento e que as equipes de engenharia da pasta estão finalizando a adequação do espaço do aparelho fixo, que voltará a funcionar apenas no dia 19 de dezembro.

Sobre o caso da paciente, o órgão disse que a paciente deu entrada no Hospital Regional de Paraíso, segunda-feira, 12, e foi acolhida pela equipe multiprofissional da unidade.

A pasta explicou que a paciente conseguiu retirar a sonda, o que prejudicou a alimentação, mas afirma que a equipe resolveu a situação, o que é contestado pela mãe.