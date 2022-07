Vida Urbana Hospital de Doenças Tropicais disponibiliza tratamento pré-exposição ao HIV Serviço de profilaxia pode reduzir transmissão e funciona durante a semana em Araguaína; Saúde aponta 127 infectados pelo vírus no Tocantins neste ano

O Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins (HDT-UFT/Ebserh) passou a ofertar no mês de julho a Profilaxia Pré-exposição ao HIV (PrEP), método de prevenção à infecção pelo HIV. A informação foi divulgada na quinta-feira, 28, no site do governo federal. A PrEP se insere como uma estratégia adicional nova de prevenção disponível no Sistema Único ...