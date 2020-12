Vida Urbana Hospital de Campanha de Araguaína está com 90% de ocupação nas UTIs Covid SES confirma mais 253 casos e mais duas mortes no Tocantins neste Natal

Mais 253 novos casos confirmados e duas mortes pela Covid-19 são os dados de infecções e óbitos registrados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) nesta sexta-feira, 25, segundo boletim epidemiológico com dados fechados no dia anterior. As duas mortes são de uma mulher, 62 anos, da capital, com hipertensão e diabetes e mortes no dia 20 de dezembro no Hospital Oncoló...