Mais cinco novos leitos entraram em operação no Hospital Municipal de Campanha (HMC) de Araguaína para o tratamento exclusivo de pacientes infectados com a Covid-19. Com esses novos equipamentos, a unidade hospitalar, ainda em construção, soma 40 leitos sendo, sendo 15 leitos com Unidades de Terapia Intensiva (UTI) operacionais e 25 leitos clínicos.

Conforme a Prefeitura Municipal, previsão é que nos próximos 15 dias mais cinco leitos clínicos sejam transformados em leitos de UTI, totalizando 20 leitos de UTI e 20 clínicos no HMC. Atualmente a cidade tem 52 leitos de UTI adulto e seis UTIs pediátricos.

Esses novos leitos da unidade municipal de Campanha foram implantados com recursos repassados pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, além de equipamentos hospitalares doados pelas empresas JBS e Gelnex e ventiladores pulmonares cedidos pelo Governo do Estado, por meio do Ministério da Saúde.

No final de agosto, a Saúde de Araguaína anunciou que pretende entregar a primeira etapa das obras do Hospital Municipal Eduardo Medrado até o dia 15 de setembro, após o prefeito Ronaldo Dimas solicitar apoio financeiro de R$ 6 milhões ao Estado, por meio do repasse ao Fundo Municipal da cidade. Ao todo, a implantação da unidade hospitalar tem custo estimado em R$ 12 milhões.

Hemodiálise

Nesta terça-feira, 1º, a Prefeitura também iniciou o serviço de hemodiálise dentro do Hospital de Campanha para os pacientes internados na unidade. Esse serviço foi disponibilizado para evitar a necessidade de transferência de pacientes com Covid-19 até outras unidades hospitalares como o Hospital Regional de Araguaína e o Hospital Dom Orione ou até mesmo para Palmas.