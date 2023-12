O Hospital Municipal de Araguaína, localizado na região norte do Estado, atendeu mais de 200 crianças com procedimentos e tratamentos cardiovasculares, desde 2019, quando o serviço foi iniciado.

De acordo com a Prefeitura de Araguaína, nos últimos dois meses, a unidade registrou um recorde de 17 cirurgias.

Conforme a prefeitura, o serviço de cirurgia cardíaca pediátrica conta com uma equipe multidisciplinar formada por dois cirurgiões cardíacos pediátricos, um perfusionista, dois anestesistas e um médico especialista em cardiopediatria, além de enfermeiros, técnicos em enfermagem e demais profissionais das áreas que atuam no suporte às cirurgias.

Os procedimentos são realizados por via aberta ou minimamente invasiva, por meio de videocirurgia, de acordo com cada caso, e visa a segurança e o bem-estar da criança para uma melhor recuperação.

O serviço de cirurgia pediátrica foi iniciado em dezembro de 2018 pelas médicas Joyce Lisboa e Nyrla Yano.

Nova equipe

A prefeitura também informou que com a chegada nova equipe de médicos cirurgiões do HMA, Pabllo Namorato Barros, Cláudio Almeida Paiva e Renata Cabral Pedroza, todos de Belo Horizonte (MG) deve aumentar a capacidade de atendimento para, pelo menos, oito cirurgias por mês, e diminuir o tempo de internação dos pacientes.

A médica e diretora técnica do HMA, Elena Medrado avaliou por meio da assessoria que com a chegada dos novos médicos da equipe cirúrgica, há a certeza de que será ampliado o atendimento. “Aliado ao trabalho humanizado e as habilidades técnicas prestadas, será possível contribuir ainda mais com a vida desses pacientes”, disse a médica.

A secretária da Saúde, Ana Paula Abadia, afirma que Araguaína é referência em cirurgias de média e alta complexidade, e que todos esses resultados foram possíveis graças à equipe do próprio hospital e do corpo médico.

“Nosso objetivo como gestão é amparar e apoiar cada vez mais a unidade para que, muito em breve, possamos ofertar procedimentos cada vez mais complexos e oferecer aos pacientes mais qualidade de vida”.

Referência

Conforme divulgado pelo município, o HMA é o único no Tocantins e o segundo da Região Norte do Brasil contemplado com o prêmio “Melhores Hospitais Públicos do Brasil” concedido pelo IBross (Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde).

Dentre os 40 hospitais avaliados, a unidade ficou em 22º lugar, na mesma colocação que outras duas instituições de São Paulo (SP), o Hospital Estadual Sapopemba e o Hospital Geral do Grajaú.

Ainda segundo a prefeitura, com atendimento humanizado, boas práticas assistenciais e a governança clínica aplicada, em 2021 o Hospital Municipal de Araguaína também conquistou o selo Acreditação Qmentum Internacional, com nível de excelência “Diamante”, o mais alto do programa com sede no Canadá.

Em maio deste ano, o HMA recebeu a habilitação na assistência de alta complexidade cardiovascular e na realização de cirurgias cardíacas pediátricas do Ministério da Saúde. Todo o processo de regulação das cirurgias cardíacas pediátricas e o tempo de espera para a realização dos procedimentos no HMA é feito pelo Governo do Tocantins.

O hospital é administrado pelo ISAC (Instituto Saúde e Cidadania) e fiscalizado pela Prefeitura de Araguaína.