Vida Urbana Horário de funcionamento de salões de beleza, concessionárias e outros comércios é ampliado Decreto municipal da última sexta-feira, 25, leva em consideração a análise dos números da Covid-19 na Capital que, segundo a Prefeitura de Palmas, indica uma tendência de controle

Já está em vigor o decreto municipal n° 2.073, publicado no Diário Oficial do Município de Palmas da última sexta-feira, 25, que libera para funcionamento aos sábados comércios considerados não essenciais durante o período crítico da pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. De acordo com o documento, podem retornar o atendimento ao público, com horári...