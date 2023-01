Vida Urbana Homicídios crescem 15% no Tocantins e quase dobram em Palmas em 2022 Na capital, mortes subiram de 58 em 2021 para 91 no ano passado

Um homicídio consumado todo dia no Tocantins é saldo mostrado pelos dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) sobre as mortes ocorridas entre 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado, ano com 364 dias. São 400 vítimas de homicídios registradas no órgão. Se somadas aos homicídios tentados – quando a vítima consegue sobreviver – o número total é de 456. &...