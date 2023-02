Vida Urbana Homicídio aumenta 40% no Estado. Governo anuncia Operação Tolerância Zero com reforço de abordagens Assassinatos cresceram 200% em Palmas e 40% em todo o estado nos dois meses do ano em relação a 2022. Nova ação promete ser permanente e nos 139 municípios

O secretário de Segurança Pública do Tocantins, Wlademir Costa, anunciou nesta quarta-feira, 22, que as forças de segurança do Estado vão realizar em todos os 139 municípios do Tocantins a Operação Tolerância Zero, com foco no combate a todos os tipos de crimes. De acordo com o secretário, a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal também vão integrar a oper...