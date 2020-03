Vida Urbana Homens são presos por porte ilegal de arma e roubo em Araguaína Um homem foi preso por roubo no sábado e outro com arma e munições no domingo

Um homem de 21 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Araguaína. A prisão aconteceu na madrugada de domingo, 29, e segundo a Polícia Militar, o suspeito estava a arma estava carregada com 15 munições. Ainda segundo a PM, policiais da Força Tática patrulhavam o setor Itapuã quando deparou com cinco indivíduos dentro de um veículo em atitudes suspeitas. Ao per...