Vida Urbana Homens são flagrados colocando fogo em rodovia federal no Tocantins Flagrantes da PRF ocorreram em dois focos de queimada no norte do Tocantins

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou que flagrou na noite do dia 1º de julho dois homens colocando fogo na vegetação às margens da BR, no km 105, no município de Wanderlândia, norte do Tocantins. Agentes da PRF viram os indivíduos ateando fogo na vegetação que iniciou uma grande queimada. Dois indivíduos, ao observarem a aproximação da viatura, fugiram pelo mat...