Vida Urbana Homens roubam R$ 1 milhão em produtos agrícolas e fazem membros de três famílias reféns em Peixe Familiares ficaram presos em cômodo por cerca de 6h durante o roubo e um veículo da propriedade foi levado na fuga

Oito homens armados com armas de fogo, facas, facões e até uma machadinha invadiram uma fazenda na noite de sábado, 10, por volta das 21h e fizeram os membros de três famílias reféns, para roubar produtos agrícolas da propriedade. De acordo, com informações da Polícia Militar (PM), os familiares realizavam um churrasco na fazenda localizada no município de Peixe(...