Três pessoas foram baleadas após homens em um carro vermelho atirarem diversas vezes contra uma casa no Setor Água Fria, região norte da cidade. Segundo relatos colhidos pela Polícia Militar no local, os disparos foram realizados por quatro homens por volta das 16h do sábado, 19.

As vítimas, duas mulheres e um homem, foram atingidos pelos tiros. De acordo com informações da PM, uma das vítimas é um homem de 32 anos, que tinha mandado de prisão em aberto por suspeita do crime de tráfico de drogas.

Uma mulher de 32 anos, identificada pela PM com as iniciais, S.D.N.S., contou aos militares que estava deitada quando ouviu os disparos. Ao tentar se proteger com uma porta de madeira, acabou atingida nas nádegas, de acordo com a Militar.

O homem, identificado pelas iniciais F.S.A, de acordo com a PM, contou que estava ingerindo bebida alcoólica quando na companhia das duas mulheres. Ele tentou correr mas acabou atingido por pelo menos um tiro na perna esquerda.

A mulher de 33 anos, identificada pela PM com as iniciais, R.A.O, contou que ao menos dois homens desconhecidos atiraram em direção à residência. Disse ainda aos militares que tentou correr mas três dos tiros a atingiram no pé, na perna e outro no braço.

Todas as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a UPA Norte, onde receberam atendimento médico e não correm risco de morte.

Acionado pelos militares, o delegado plantonista da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa foi até a UPA Norte para cumprir o mandado de prisão contra o homem.

A perícia realizada no local encontrou 16 cápsulas de munições, possivelmente de pistola calibre .380. A porta da casa ficou com várias marcas de tiros.