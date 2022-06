Vida Urbana Homem tenta matar atual da ex-namorada e é preso em Araguatins Em menos de 12 horas, Polícia Civil desvenda tentativa de homicídio e identifica autores do crime

Uma tentativa de homicídio, cometido contra um jovem de 18 anos, na cidade de Araguatins, na madrugada da última sexta-feira, 24, foi totalmente esclarecida pela Polícia Civil do Tocantins (PC), quando localizaram e prenderam um homem de 20 anos e outros quatros adolescentes suspeitos do envolvimento no crime. Segundo a polícia, o fato ocorreu na Vila Miranda quando cin...