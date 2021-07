Vida Urbana Homem tenta matar a esposa com uma faca e é preso logo após o crime Junto com o suspeito, a polícia encontrou a faca, que supostamente foi utilizada no crime

Depois de uma discussão no momento que estavam ingerindo bebida alcoólica, um homem, de 32 anos, tentou matar a própria esposa, de 28 anos, com uma faca. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira, 27, no setor Cimba, em Araguaína, norte do Estado. Porém, minutos depois, a Polícia Militar (PM) conseguiu prendeu o suspeito pela tentativa de feminicídio. Segundo a corp...