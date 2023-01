Vida Urbana Homem tenta fugir de blitz, mas é preso com arma e mais de 100 munições Prisão ocorreu durante Operação Piracema II, próximo à ponte do Rio Formoso

Um homem de 52 anos foi preso por equipes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) na tarde de domingo, 23, em Formoso do Araguaia, sudoeste do Tocantins, por porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu em um bloqueio na BR-242, próximo a ponte do Rio Formoso, quando as equipes do batalhão e do Naturatins abordaram 27 veículos e 73 pessoas no fim...