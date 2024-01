Um homem de 52 anos teve parte da orelha arrancada com uma mordida durante uma briga em um bar, localizado no Setor Pouso Alegre, em Paraíso do Tocantins, na região centro-oeste do estado, na madrugada desta quarta-feira, 10, segundo a Polícia Militar (PM).

De acordo com a corporação, o homem relatou aos policiais que estava em um bar na companhia de sua namorada, de 54 anos, um antigo colega de trabalho, que também mora em um cômodo de sua casa.

A vítima informou que o suspeito de agredi-lo estava acompanhado de uma mulher, qunado iniciaram uma discussão e agressões à sua namorada. Ao intervir, foi agarrado pelo homem e teve parte de sua orelha direita arrancada com uma mordida.

Os envolvidos disseram à PM que o motivo da briga seria o pedido da vítima para que o suspeito desocupasse o cômodo de sua casa, o qual havia cedido por um tempo.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) socorreu a vítima e a levou ao hospital.

Ainda de acordo com os militares, o casal envolvido fugiu do local. A polícia disse que realizou patrulhamentos nas proximidades e locais onde os dois poderiam estar, mas não encontraram o casal até a publicação da matéria.