Homem tem corpo queimado enquanto dormia em praça

Um homem de 52 anos teve o corpo queimado enquanto dormia num banco de praça, em Colinas, norte do estado, na manhã desta terça-feira (25). O suspeito do crime não foi identificado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso está sendo apurado pela Polícia Civil. Conforme o Corpo de Bombeiros, o crime aconteceu por volta das 7h, no centro da cidade. A equi...