Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 22 anos acabou preso em Araguaína nesta quinta-feira,22, suspeito de roubo, extorsão e importunação sexual praticado contra uma mulher de 39 anos ocorrido na madrugada de sábado, 17. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Segundo a SSP, o crime ocorreu na Avenida Filadélfia, centro da cidade, quando o suspeito abordou a vítima e, fingindo estar armado, mandou ela entregar a bolsa com documentos, celular e uma bíblia. A vítima entregou, seguiu o suspeito e percebeu que o homem descartou a bíblia.

Conforme a secretaria, a vítima chegou abordar o suspeito enquanto o seguia, momento em que ele exigiu o desbloqueio do celular e a transferência de um pix.

"O suspeito colocou o celular da vítima no bolso e segurou seu queixo com a mão, pretendendo forçá-la a um beijo lascivo, oportunidade em que a ofendida conseguiu se soltar e evadiu-se do local às pressas", informou a secretaria.

Segundo a pasta, o suspeito responde em liberdade por porte ilegal de arma de fogo. Ao ser preso, teria confessado o crime contra a mulher. A polícia apreendeu o celular roubado da mulher com o suspeito.