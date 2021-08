Vida Urbana Homem suspeito de matar padrasto com 13 golpes de facão é preso horas depois do crime em Ananás Quando detido, o enteado suspeito estava na TO-416, ainda com a arma utilizada no crime

A Polícia Militar prendeu um homem de 26 anos, suspeito de assassinar o próprio padrasto no povoado São Raimundo, em Ananás. A ação ocorreu nesta terça-feira, 3, por volta das 8 horas, e com o preso, os policiais encontraram e apreenderam um facão, que teria sido utilizado no crime, cometido algumas horas antes. Conforme a PM, no final da noite da segunda-feira, 2, por...