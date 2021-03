Vida Urbana Homem suspeito de matar gato com tiro de espingarda é preso em Tocantinópolis Preso disse à PM que que animal tinha comido dez pintinhos de sua criação

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de matar um gato com tiro de espingarda em Tocantinópolis. A ação ocorreu nesta terça-feira, 30, após uma denúncia sobre o crime. Ao ser preso, o suspeito confessou ter atirado no animal. O homem ainda autorizou a entrada dos militares na sua residência e mostrou onde estava aguardada a espingarda utilizada no cri...