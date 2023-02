A Delegacia Especializada na Repressão a Roubos (DRR) de Araguaína concluiu nesta quarta-feira, 15, o inquérito que investigava o roubo de um veículo e indiciou Mikael de Souza, de 24 anos, pela prática do crime.

O suspeito também é investigado como um dos autores da morte do delegado do Amazonas, Aldeney Goes Alves, de 47 anos, dentro de uma farmácia, no bairro da Sacramenta(PA), no dia 28 de outubro de 2022.

De acordo com as investigações, após cometer o homicídio que vitimou o delegado, dois suspeitos fugiram e chegaram à Araguaína em um ônibus, Deyvide José Santos, conhecido como Jereba foi preso. Mas Mikael de Souza conseguiu fugir.

No dia 30, Mikael efetuou o roubo de um VW Voyage, na frente de uma residência no setor Araguaia. Na ocasião, o suspeito fingiu portar uma arma de fogo e abordou o proprietário do veículo. A vítima reagiu ao assalto e entrou em confronto físico com o suspeito, que mesmo assim conseguiu tomar o veículo e fugir.

“Perseguido pela vítima, com a ajuda de um vizinho, o homem acabou abandonando o carro roubado e tentou subtrair um Honda Civic para continuar a fuga, mas não obteve êxito e acabou desaparecendo”, disse delegado titular da DRR, Felipe Crivelaro, por meio da assessoria.

O suspeito que se encontra preso na capital paraense, foi indiciado pelo crime de roubo majorado, pela Polícia Civil do Tocantins.

Mikael de Souza foi preso pela Polícia Civil do Maranhão, no dia 4 de novembro de 2022, quando estava próximo a um posto de combustíveis, situado às margens da BR-226, na cidade de Barra do Corda (MA), local para onde fugiu ao sair de Araguaína.

Com o encerramento das investigações, o inquérito foi remetido ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis.