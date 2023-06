Um homem de 50 anos está preso preventivamente desde sexta-feira, 16, por ser apontado como principal suspeito de assassinar a tiros um casal que dormia em uma casa, no assentamento Bananal, na zona rural de Peixe, no último mês de abril deste ano.

Ele é o ex-companheiro de Maria José Bernardo Alves, de 46 anos, natural de Estrela do Norte (GO) e não aceitava o fim do relacionamento e o atual namoro dela com Waldson Teixeira de Araújo, de 55 anos, natural de Goianápolis (GO), ambos vítimas de assassinato.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que os assassinatos foram motivados pelo fato de que o autor, que tinha sido casado com a vítima por mais de 10 anos, não aceitava a separação e tinha prometido se vingar.

Ainda de acordo com os policiais, no momento da prisão do suspeito na sexta-feira, 16, ele ainda tentou fugir, mas acabou capturado pelos agentes e conduzido para a 12ª Central em Gurupi e depois para a unidade penal da cidade como cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Fatos

Na madrugado do dia 8 de abril, um sábado, por volta das 2h30, o suspeito de posse de uma arma de fogo invadiu a residência onde sua ex-companheira Maria José Bernardo Alves e o então namorado Waldson Teixeira de Araújo dormiam e efetuou disparos na cabeça de ambos, que vieram a óbito no local.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ao chegarem na chácara, a equipe se deparou com o casal deitado em um colchão, ambos mortos com perfurações de arma de fogo.

O irmão da vítima, um auxiliar químico, de 43 anos, informou na delegacia que no momento do crime havia aproximadamente 12 pessoas na chácara e que todos ouviram os disparos, mas ninguém presenciou o crime. Apenas uma testemunha viu o suspeito durante a madrugada voltando da residência em que as vítimas foram encontradas.

O auxiliar químico informou ainda em depoimento que a irmã esteve aproximadamente 10 anos em uma relação com o suspeito, mas que por volta de um ano atrás ela se separou dele. Depois disso ela recebeu ameaças de morte, além de ser agredida fisicamente. Ele disse também que a irmã pediu medidas protetivas em desfavor do ex-companheiro.

Apreensões

Enquanto equipes faziam o cerco para prender o principal suspeito da autoria das mortes, outras equipes da Polícia Civil cumpriam outros dois mandados de busca em endereços de parentes do indivíduo, na tentativa de encontrar a arma de fogo utilizada no crime. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em um dos imóveis os policiais localizaram e apreenderam a quantia de R$ 26,2 mil que o autor utilizaria, bem como uma mala já pronta para a fuga.

Ainda segundo a secretaria, o dinheiro que não tinha origem comprovada está depositado em conta judicial conforme recomenda a lei.