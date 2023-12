Redação Jornal do Tocantins

Um ajudante de serviços gerais de 23 anos, suspeito de invadir uma casa e tentar estuprar uma mulher enquanto dormia, acabou preso nesta terça-feira, 5, no seu local de trabalho, em Dianópolis, sudeste do Tocantins. As informações são da Secretaria da Segurança Pública.

Segundo a secretaria, a tentativa ocorreu na madrugada do dia 19 de junho do ano passado, quando o suspeito invadiu a casa da vítima enquanto ela dormia.

“Deitou-se seminu sobre ela, que acordou sobressaltada e começou a gritar, tentando se desvencilhar dele. Nesse momento, o investigado tapava sua boca e ordenava para que ficasse quieta”, divulgou a pasta.

A secretaria disse que há indícios que apontam que o crime teria sido praticado pelo suspeito identificado pelas iniciais C.C.S. Ele acabou preso durante cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Dianópolis.

Preso, ele foi levado para a sede da 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil (Dianópolis) e depois à Unidade Penal Regional de Dianópolis.