Policiais civis de Lizarda e policiais militares de Rio Sono prenderam o suspeito de incendiar a casa de sua ex-esposa, na segunda-feira, 4.

Identificado pelas iniciais V.I.F.R., o homem tem 29 anos, e foi levado para a Unidade Penal de Palmas.

O crime ocorreu na madrugada do dia 26 de novembro após uma discussão do suspeito com a vítima, por não aceitar o fim do relacionamento, explica o delegado Túlio Pereira Mota, responsável pelas investigações, por meio da Secretaria da Segurança Pública.

Conforme o órgão, o incêndio destruiu a residência da vítima, que perdeu tudo no imóvel. O suspeito foi localizado em uma região de mata no município.

Ainda conforme divulgou a secretaria, o suspeito tem passagens pela polícia por homicídio.