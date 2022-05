Vida Urbana Homem suspeito de feminicídio e ocultação de cadáver é indiciado pela Polícia Civil do Tocantins O suspeito do crime fugiu para outro estado; polícia ainda procura seu paradeiro

Nesta terça-feira, 17, a Polícia Civil do Estado do Tocantins (PC-TO), concluiu o inquérito que apurava as circunstâncias da morte Regionilde Vieira da Silva, vítima que teve o corpo localizado em uma fossa, na cidade de Porto Nacional, região central do Estado, no dia 15 de outubro de 2021. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP-T...