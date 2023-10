R.S.C, 25 anos, acabou preso preventivamente nesta quinta-feira, 26, no setor Santa Bárbara, região sul de Palmas. Ele é suspeito de tentar matar G.S.R, 30 anos, no dia 21 de julho de 2022 em um bar localizado no setor Vale do Sol.

Segundo a Polícia Civil, no dia do crime, o investigado e o comparsa D.S.S, chegaram nas proximidades do bar e efetuaram cerca de 22 tiros em direção a clientes que estavam no estabelecimento. Quatro tiros acertaram a vítima, que foi socorrida e ficou três meses internada no Hospital Geral de Palmas (HGP).

A polícia afirma que o crime ocorreu devido a “guerra entre organizações criminosas” e que a vítima G.S.R, recebeu ligação de um suspeito “debochando do ocorrido e dizendo que iriam terminar o serviço”.

Ainda de acordo com a polícia, o outro suspeito de participar do crime, D.S.S, morreu em confronto com policiais militares no dia 15 de setembro deste ano, “após resistir a ordem de prisão”.

Preso, ele foi levado para a 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ªDHPP) de Palmas onde foi interrogado e depois levado à Unidade Prisional de Palmas.