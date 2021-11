Vida Urbana Homem suspeito de aplicar golpes em namoradas é preso na BR-153 em Araguaína Segundo PRF, o suspeito se envolvia amorosamente com as vítimas e aplicava golpes, desde subtrair bens da residência e pegar dinheiro emprestado, até roubar veículos

Um homem de 33 anos, suspeito de aplicar diversos golpes nas cidades de Palmas, Miranorte, Gurupi e nos estados do Pará e Maranhão, foi preso em fraglante na tarde de sexta-feira, no km 160 da BR-153, em Araguaína, norte do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem confessou que já foi preso pelo menos seis vezes. Na oportunidade, a equi...