Vida Urbana Homem suspeito de aplicar golpes através do aplicativo de celular é preso em Palmeirópolis Suspeito faria parte de uma quadrilha que pratica crime conhecido como “golpe do whatsapp” e estava sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 27 anos suspeito de aplicar golpes através do aplicativo de celular em Palmeirópolis, Sul do Estado. A detenção nesta sexta-feira, 21, ocorreu após a comunicação entre a Polícia Civil do Estado do Paraná e a PM. Conforme a PM, os policiais do outro estado informaram que havia um suspeito de fazer parte de uma...