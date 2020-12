Vida Urbana Homem suspeito de agredir própria esposa é preso com motos furtados após mulher denunciar crime Detido deve responder por receptação e violência doméstica

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de agredir sua companheira após a mulher denunciar a presença de objetos furtados na residência, onde moravam, no setor Aureny IV em Palmas. A PM disse que o homem, de 21 anos, estava com uma motocicleta desmanchada com peças colocadas em outro veículo. Conforme a PM, o caso ocorreu nesta sexta-feira quando a próp...