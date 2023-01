Vida Urbana Homem sofre agressões de policiais da PRF durante abordagem em posto de combustível em Palmas Vídeo mostra homem deitado recebendo socos e chutes durante abordagem. PRF informou que os fatos serão apurados pela Corregedoria Regional e especialistas em Direitos Humanos da corporação

Um vídeo que repercutiu nas redes sociais neste sábado, 7, mostra policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), agredindo um homem em um posto de combustível no Jardim Aureny I, região sul de Palmas. De acordo com as imagens, filmadas por uma pessoa que passou pelo local, é possível ver o condutor de um carro, deitado ao lado do veículo, com a porta aberta, levand...