Um homem de 39 anos ficou preso às ferragens após o veículo em que conduzia, Gol 1.0 GIV modelo 2013, com placa de Couto Magalhães (TO), capotar e sair da pista, na TO-355, próximo a Juarina, noroeste do Tocantins.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) esteve no local do acidente, ocorrido na tarde de sábado, 22, porém, a vítima havia sido transportada por terceiros até um bar nas proximidades.

Ao chegar no bar, encontraram o homem consciente e com algumas escoriações no corpo. Segundo o CBM, a vítima reclamou de dor no braço direito e na região das costelas, do lado esquerdo. Após atendimento inicial no local para realizar a limpeza dos ferimentos, levaram a vítima para o hospital de Colinas.