Redação Jornal do Tocantins

Dois foragidos da Justiça, um por roubo e outro por violência doméstica, acabaram presos em Dianópolis na sexta-feira, 15. As prisões ocorreram em duas situações diferentes. Um dos presos resistiu à prisão e agrediu um policial durante a abordagem, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Conforme a SSP, a primeira prisão ocorreu após um homem ir até a delegacia denunciar que sua prima sofria violência doméstica praticada pelo companheiro. Equipes foram até o endereço para ouvir a vítima, que confirmou o crime.

“Após colher os dados do indivíduo e checar nos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado em aberto contra ele por um crime de roubo, praticado em Porto Alegre do Tocantins no ano de 2019”, informou a pasta.

A SSP divulgou que o homem tinha 18 anos à época do crime, ocorrido na noite de 7 de julho de 2019. Ele e o outro homem abordaram uma mulher que retornava para casa, “o primeiro saltou da garupa da moto e, fingindo estar com uma arma embaixo da camisa, exigiu que a vítima lhe entregasse a bolsa, bem como seu aparelho celular”.

A dupla foi identificada e indiciada por roubo, porém, “não foram mais localizados e passaram a ser considerados foragidos da Justiça, uma vez que havia mandados de prisões contra os mesmos”, divulgou a SSP.

Conforme a secretaria, o homem resistiu à prisão durante a abordagem e lesionou um agente. Preso, ele foi levado para a sede da 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil para cumprimento do mandado.

“Por não estar em situação de flagrante, o homem não foi preso e autuado pelo crime de violência doméstica, mas foi autuado pelos crimes de lesão corporal e resistência”, informou a pasta.

A vítima recebeu acolhimento e foi solicitado medidas protetivas de urgência.

A segunda prisão ocorreu durante as diligências da primeira ocorrência. Equipes localizaram e prenderam outro homem, de32 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto por violência doméstica. Os dois presos foram levados para a Unidade Penal Regional de Dianópolis.