Vida Urbana Homem que praticava roubos na região sul do Tocantins é morto após confrontar a PM com tiros Policiais localizaram o homem em um supermercado após receberam chamado por roubo praticado em panificadora

Um homem de 25 anos suspeito pela prática de vários roubos em estabelecimentos comerciais na região sul do estado acabou morto na noite de segunda-feira, 20, após reagir com disparos de arma de fogo durante abordagem policial. Um vídeo mostra o momento em que ele pega um celular em cima do balcão da panificadora no município de Sucupira, e em seguida segura...