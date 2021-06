Vida Urbana Homem que matou namorada asfixiada e jogou corpo debaixo de ponte é condenado a 14 anos de prisão Réu foi considerado culpado por pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menores

A Justiça condenou Mário Breno Rodrigues Lopes a 14 anos de prisão por matar a namorada e deixar o corpo debaixo de uma ponte em Gurupi. O réu foi acusado de feminicídio pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) por matar Adriana Silva Sales de Souza, em fevereiro de 2020, e teve a sentença proferida nesta quarta-feira, 9, durante sessão do Tribunal do Júri. Essa pena c...