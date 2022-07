Vida Urbana Homem que matou mulher por ciúmes é denunciado O crime ocorreu no dia 30 de abril; O denunciado assassinou a mulher na frente dos filhos

Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público (MP) apresentou denúncia nesta terça-feira, 5, em desfavor de Antônio Bento de Assis, acusado pelo crime de feminicídio da ex-companheira, Magnólia Lopes Ananias, na cidade de Araguaína, região norte do estado. O crime ocorreu no dia 30 de abril deste ano. De acordo com as investigações, o autor ...