Vida Urbana Homem que matou mulher a pauladas é condenado em Taguatinga Outros três réus foram condenados pelo Tribunal do Júri nesta semana por tentativas de homicídio

O Tribunal do Júri realizou nesta semana em Taguatinga, as condenações de quatro pessoas por feminicídio, homicídio e tentativa de homicídio. Na terça-feira, 7, o tribunal condenou Valdemar Sarafim dos Reis a 16 anos de prisão pelo assassinato da companheira em junho de 2020. O réu assassinou Almira Rodrigues da Costa a pauladas no Povoado Manoel Alves, zona...