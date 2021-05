O homem identificado com Whandeuarly Rodrigues Sousa, 30, conhecido como “Barba”, está formalmente acusado à Justiça pelos homicídios acidentais (culposos) dos advogados e ciclistas Valdonez Sobreira de Lima, 47 anos, e Thiago Germano Santos, aos 34 anos no dia 8 de agosto de 2020.Ele é acusado também pelo promotor de Justiça Delveaux Prudente Júnior de se afastar do local do acidente.

Como é crime culposo, ele será julgado pelo juiz e não pelo júri popular, mas pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Palmas, que tem como titular o juiz Cledson José Dias Nunes. A denúncia é do dia 5 de maio.

Para o primeiro crime, as penas são de detenção, de dois a quatro anos, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação. O segundo também prevê detenção, de seis meses a um ano, ou multa. O promotor também pede a aplicação do artigo 69 do Código Penal, que trata do concurso material, situação em que, após o réu ser condenado, as penas de prisão ou detenção são aplicadas cumulativamente.

Os dois ciclistas atropelados tinham em comum mais que o gosto por pedalar, a profissão de advogados, e morreram após a colisão por trás de um Astra dirigido por Barba, por volta das 16h, na altura do KM-22, na rodovia no sentido Palmas a Lajeado. Os dois morreram no local.

Para o promotor, o acidente ocorreu “por imprudência” na direção do veículo. Delveaux Júnior se baseia no Laudo Pericial "Acidente de Tráfego" nº. 2.221/2020. Nele, o perito anota que “a causa determinante do acidente foi a invasão da faixa de acostamento” pelo veículo dirigido por Barba.

O mesmo laudo anota que no carro, abandonado após o acidente no KM 10 da rodovia, perto da capital, continha uma caixa térmica com cerveja e refrigerante e 17 gramas de maconha, assumida pelo irmão de Barba, Romário Sousa.

Em seu depoimento à Polícia Civil, no dia 11 de agosto, Whandeuarly Sousa, disse que na curva onde ocorreu o acidente, desviou o carro em direção ao acostamento porque vinha caminhão em sentido contrário e o sol “que estava em seu rosto por conta do horário”, o impediu de ver os dois ciclistas antes da colisão.

Após o acidente, todos os carros do grupo pararam e os ocupantes foram até os ciclistas, quando perceberam que já estavam mortos. “Barba” disse que vários carros e um ônibus pararam no local e ele ficou “desesperado”, após populares afirmaram que ele “teria sido irresponsável”. Ele afirma ter deixado o local por temer ser linchado e após ter sido aconselhado pelo motorista do ônibus.