Autor pelo crime de feminicídio contra a própria companheira recebeu uma pena de 23 anos e quatro meses de reclusão, com cumprimento da pena inicialmente em regime fechado.

A sentença contra Júnior Landes da Silva ocorreu durante sessão do tribunal do júri realizada na segunda-feira, 6, no Fórum de Araguaína.

De acordo com relato do promotor de justiça Guilherme Cintra Deleuse, que apresentou a tese de acusação contra o condenado, ele matou a companheira, Shirley Rodrigues Segurado, em abril de 2021 no município de Araguaína.

O casal voltava para casa quando iniciou uma discussão e após desentendimento, Júnior passou a agredir a companheira com socos na cabeça e no rosto da mulher, até ser interrompido por populares.

Na sequência, sem condições de andar e com hematoma na região esquerda do crânio, o homem arrastou a mulher até a residência onde moravam e a deixou no chão. Ainda de acordo com o MPTO, ela morreu no chão sem receber nenhum socorro.

A acusação apontou como causa da morte, traumatismo crânio-encefálico.

A defesa do réu tentou atribuir a ele o crime de lesão corporal seguida de morte, de pena mais branda, porém o Conselho de Sentença reconheceu a tese de feminicídio, sustentada pelo MPTO.