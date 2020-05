Vida Urbana Homem que Justiça obrigou a cumprir quarentena em Aurora concede entrevista ao JTO Elio Tavares nega ter ameaçado população de contágio e diz que teve conversa particular vazada: “Só quero me defender aí, porque não sou aquele tipo de gente não. Tou aqui para defender a cidade, a população, minha família é toda de Aurora, gosto muito de Aurora”

Elio Tavares Lima, 45 anos, se viu envolvido em uma polêmica após ter um áudio seu ameaçando quebrar o isolamento após confirmação de contágio de Covid-19 em Aurora, sudeste do Tocantins o que levou o Ministério Público a conseguir na Justiça uma decisão que o obriga a ficar em quarentena até 21 de maio. Após a repercussão do caso, ele concedeu uma entrevista ao JTO por telefone, no qual...