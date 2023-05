Durante as comemorações do aniversário 27 anos de Barra do Ouro, localizado na região nordeste do Estado, a Polícia Militar (PM) prendeu um homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Testemunhas relataram à polícia que o homem portava uma arma de fogo, do tipo Taurus calibre 38 na cintura e levantava a camiseta de forma ostensiva para intimidar as pessoas.

De acordo com a PM, os militares realizavam patrulhamento na Praça principal, quando foram informados do fato.

Após a corporação identificar o suspeito, o homem ainda tentou se desfazer da arma.

Os militares conduziram o suspeito a até a Central de Flagrantes, onde o suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação.