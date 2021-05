Vida Urbana Homem que escondia drogas na casa da avó é preso em Aparecida do Rio Negro Houve o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na casa da avó e da mãe do homem investigado, onde estariam escondidos os entorpecentes

Ao deflagrar a operação “Drug War” na manhã desta quarta-feira, 5, agentes da Polícia Civil de Aparecida do Rio Negro penderam um homem de 36 anos que estaria envolvido com o tráfico de drogas. Também houve a apreensão de grande quantidade de maconha na cidade. Segundo informou delegado-chefe da 78ª DP, Fabricio Piassi, a ação ocorreu com apoio da 70ª e 71ª Delega...