Vida Urbana Homem que desapareceu em rio de balneário em Natividade é localizado Vítima tomava remédio para controle da pressão arteria

O Corpo de Bombeiros localizou ontem o corpo de Pedro Ferreira de Menezes, de 45 anos, que desapareceu no último sábado quando estava em um balneário do município de Natividade. Conforme a Corporação, as equipes de busca iniciaram as atividades no Rio Manoel Alves, na altura do Balneário Recanto dos Ipês ainda de madrugada, por volta das 5 horas, no intuit...