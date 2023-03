Moradores de uma fazenda na zona rural de Xambioá encontraram por volta das 15h desta sexta-feira, 3, Claudean Ribeiro, 38 anos, que estava desaparecido desde o dia 1º. O homem não retornou ao lar após sair para lavar roupa em córrego próximo a sua propriedade, na quarta-feira, 1º.

Bombeiros estiveram com o homem após ele ser encontrado pelos familiares nas proximidades da sede de sua propriedade, e confirmaram que ele estava com quadro de saúde estável e ficou aos cuidados dos familiares. Não há informações sobre o que motivou o desaparecimento do homem.

Equipes de resgate realizaram buscas em diversos locais da fazenda localizada no extremo norte do estado para encontrá-lo.

Na manhã de hoje as equipes retornaram as buscas mas não tinham informações se o homem desapareceu na água ou na mata, pois o córrego não tem profundidade suficiente para afogamento. A equipe também encontrou uma calça do homem na beira do rio.

Segundo o CBM, a Polícia Civil (PC) acionou a equipe e informou que a vítima havia desaparecido do seu local de trabalho por volta das 12h30.

Conforme os bombeiros, a esposa do proprietário da fazenda disse que a vítima não retornou após ir até um "pequeno córrego de pouca profundidade", que percorre a fazenda, para lavar roupas.

O CBM disse que a equipe foi até o local do desaparecimento e realizou buscas em diversos locais da propriedade, mas não o encontrou e retornaram as buscas na manhã desta sexta-feira, 3.