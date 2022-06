Vida Urbana Homem que cobrava dívidas de tráfico de drogas pelas redes sociais é preso As investigações apontam que o suspeito abastecia o consumo de drogas em Taguatinga e trazia maconha e cocaína do Distrito Federal

A Polícia Civil (PC) prendeu um homem de 24 anos suspeito de traficar drogas e cobrar dívidas dos usuários pelas redes sociais no município de Taguatinga, região sudeste do estado. De acordo com as investigações, o suspeito realizava postagens nas redes sociais para cobrar as dívidas de alguns seguidores, chamados de devedores. As cobranças eram feitas em tom am...