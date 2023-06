Um cristalandense de 34 anos foi achado morto nesta quinta-feira, 1º de junho na rua G, em Cristalândia com a cabeça esmagada por uma pedra. É o primeiro assassinato do ano na cidade, a 160 km de Palmas, sudoeste do Tocantins. Antes da morte de Antônio Gomes apenas uma tentativa de morte de dois jovens, no dia 21 de janeiro, aparecem nos registros da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Conforme o relato, outra irmã da vítima o encontrou sem vida, junto ao meio-fio, em frente a uma casa abandonada que fica próxima à residência onde a vítima morava com a mãe. Ao lado do corpo havia uma pedra que a irmã suspeita tenha sido usada no crime.

Não há informações sobre a autoria e a motivação, segundo uma irmã dele, de 47 anos, que procurou a polícia para registrar a ocorrência. A mulher disse que o home havia sido solto da Unidade Prisional de Paraíso há quatro dias.

O JTO chegou que a prisão dele ocorreu em fevereiro, por dívida com pensão alimentícia. No dia 27 daquele mês, ele tentou registrar um boletim de ocorrência, como vítima de um crime, mas os policiais de Paraíso encontraram a ordem de prisão contra ele, expedida em um processo judicial de 2020.

A Polícia Civil também tem registros de que a vítima foi apontada com um dos autores de agressões a companheiros de cela na unidade prisional Paraíso. O caso foi registrado por um agente penal da unidade no dia 22 de abril.

Conforme o registro, um homem que dividia a cela com mais três pessoas afirmou ter sido amarrado pelo trio e espancado dentro da cela durante uma noite inteira. O agente penal que ia servir o café na cela, ouviu o relato, viu hematomas no corpo do homem, e levou todos os ocupantes do local para um registro policial.