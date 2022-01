Vida Urbana Homem que atropelou e matou motociclista por esbarrão em retrovisor é condenado 16 anos após o crime O crime aconteceu no dia 19 de outubro de 2005 no cruzamento das Avenidas T-2 e T-42, no Setor Bueno, em Goiânia

Mais de 15 anos após a morte por atropelamento do serralheiro Luís Sérgio Morais Ribeiro, o acusado, o engenheiro Sílvio Martins dos Reis, de 45 anos, foi condenado a seis anos de prisão, em regime semiaberto. A sentença foi proferida nesta quinta-feira (13). O crime aconteceu no dia 19 de outubro de 2005, no cruzamento das Avenidas T-2 e T-42, no Setor Bueno, em Goi...