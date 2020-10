O pedreiro Aderaldo de Jesus Monteiro, 39 anos, trabalhava no dia 22 de agosto quando por volta das 9 horas, sofreu um acidente de trabalho e fraturou o tornozelo e a tíbia. No mesmo dia, ele passou pela UPA Norte e teve que ser encaminhado ao Hospital Geral de Palmas (HGP). Na mesma data, após avaliação médica, já soube que precisaria passar por um procedimento cirúrgico.

Na segunda-feira, 5 de outubro, segundo sua esposa, Francisca Leoneuma Rodrigues de Sousa, o pedreiro recebeu orientação para ficar em dieta zero, pois nesta terça-feira, 6, o procedimento seria realizado, 45 dias depois da internação. Porém, no meio da tarde desta terça-feira, Aderaldo e a esposa foram informados que as cirurgias no setor de ortopedia da unidade de saúde tinham sido suspensas.

“O paciente só fica de dieta zero quando já vem a ordem lá do centro cirúrgico. Eles avisam na noite anterior para o paciente ficar mais ou menos oito horas em jejum, que é a dieta zero, sem água, sem nada. Daí ele ficou de ontem (segunda), perto da meia noite, até hoje (terça) aguardando. Quando foi 14h40, veio a mensagem pelo telefone lá na enfermaria da ortopedia que todas as cirurgias do período da tarde tinham sido suspensas por falta de luva cirúrgica estéril.”, relata Leoneuma.

A mulher conta ainda que buscou a direção do hospital para saber se realmente a suspensão dos procedimentos tinha sido por falta de luvas, que se fosse isso eles iriam procurar um jeito de comprar. “Mesmo assim a gente foi na coordenação e falou com o diretor, ele disse que não era o problema de luvas. Ele pegou o nome do meu esposo e disse iria verificar o que tinha acontecido. Se o médico estivesse lá iria saber se ele conseguiria fazer a cirurgia, mas até às 18 horas não tivemos retorno e meu marido teve que sair do jejum. Provavelmente ele não faz essa cirurgia amanhã.”, relata.

Secretaria de Saúde

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde disse que o caso de Aderaldo é assistido e por conta da alta demanda alguns casos precisaram ser reagendados. “ A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Hospital Geral de Palmas (HGP), informa que o paciente citado por este veículo, está sendo assistido pela equipe multiprofissional da unidade hospitalar. Esclarecemos que devido à alta demanda de cirurgias de urgências e emergência alguns procedimentos estão sendo reagendados.”, diz parte do texto.

A pasta ainda informa que por conta da pandemia a reposição do estoque é lenta. “A SES ressalta que, devido à pandemia do novo Coronavírus, há demora na reposição de alguns itens no Estoque Central da SES. Isso ocorre devido à falta de matéria prima, sendo necessário otimizar os estoques para garantir os atendimentos urgências e emergências nas unidades hospitalares.”

A Secretaria informa ainda que vem trabalhando, arduamente, para manter o fluxo normal e as unidades hospitalares do Estado abastecidas.

