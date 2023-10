Preso no sábado, 28, enquanto era atendido após ser atingido por tiros disparados por homens em um carro vermelho, na região norte de Palmas, o homem identificado pela Polícia Militar com as iniciais, F.S.A., é o lavrador de 32 anos de idade, natural de João Lisboa (MA).

O JTo checou que o mandado de prisão preventiva, datado de 27 de outubro, é assinado pelo juiz Allan Martins Ferreira, em processo que tramita na 4ª Vara Criminal de Palmas, contra F.S.A. e M.L.C.

De acordo com a decisão assinada pelo juiz Allan Ferreira, o lavrador e o segundo réu obtiveram decisão de liberdade provisória, em outro processo deste ano, com medidas cautelares, entre ela "comparecer a todos os atos do inquérito policial e do processo e comunicar em juízo suas eventuais mudanças de residência”. O JTo não tem informações sobre este processo, pois ele tramita em segredo de justiça.

Ainda conforme a decisão, em menos de 20 de liberdade, o lavrador acabou preso preventivamente no dia 3 de março, suspeito de ter cometido os crimes de lesão corporal e perseguição com ameaça, previstos no artigo 129 e 147 do Código Penal Brasileiro.

Em junho, o Ministério Público se manifestou no processo pela "decretação de prisão preventiva dos investigados", cita a decisão do juiz Allan Ferreira, assinada na sexta-feira, 28.

"Decreto a prisão preventiva dos denunciados, porquanto presentes os requisitos legais, tratando-se de medida necessária à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal", cita a decisão.